Boxe | Sirine Charaabi realizza il sogno e si qualifica per i Giochi di Parigi 2024!

(Di lunedì 11 marzo 2024) BUSTO ARSIZIO –(-54 kg) siper le Olimpiadi di, portando a tre il contingente dei pass per lafemminile italiana dopo Giordana Sorrentino (-50 kg) ed Irma Testa (-57 kg). A Busto Arsizio la 24enne ha piegato la sudcoreana Aeji Im ai punti e con decisione non unanime al termine di un match scorbutico ed equilibrato: 29-28, 29-28, 28-29, 29-28, 29-28. Primo round a senso unico per la portacolori del Bel Paese. Con la mobilità che la contraddistingue,andava ripetutamente a segno con il gancio destro. Im andava a vuoto e puntuale veniva punita dal preciso destro dell’italiana di origine tunisina. A circa 20 secondi dal termine, la campana d’adozione sferrava un tremendo gancio destro che mandava al tappeto l’asiatica: ...