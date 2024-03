Boxe | l’impresa del bolognese Diego Lenzi | ottiene il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bologna, 11 marzo– Unsul ring olimpico del Roland Garros.conquista ilper, grazie alla vittoria nel match decisivo al Torneo di Qualificazione Olimpica in corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arstizio (Milano), coronando così il suo sogno di difendere il tricolore ai prossimi Giochi ma soprattutto riportato l’Italia in lizza per una medaglia nei supermassimi a 12 anni da Roberto Cammarelle. Per il giovane atleta del Gruppo Sportivo dell'Esercito un cammino pressoché perfetto su quadrato milanese, con tre successi netti in cui il +92 chili ha messo in luce potenza e talento. Il cammino diera iniziato la scorsa settimana, con la vittoria sul rocciosour del ...