Boxe | Diego Lenzi non si accontenta | “A Parigi 2024 vado per vincere l’oro | non per partecipare”

(Di lunedì 11 marzo 2024) BUSTO ARSIZIO –ha ottenuto una storica qualificazione olimpica per l’Italia al Preolimpico dia Busto Arsizio (VA). Erano infatti trascorsi ben 12 anni dall’ultima partecipazione a cinque cerchi di un azzurro nella categoria regina della Nobile Arte, quella dei supermassimi: Roberto Cammarelle fu argento a Londra 2012. Il giovane romagnolo aveva già realizzato una grande impresa nel penultimo atto, quando si era sbarazzato del quotato spagnolo Ghadfa Drissi, medaglia di bronzo ai Mondiali 2023. Nell’incontro decisivo è poi partito sfavorito contro il russo Danys Latypov, naturalizzato dal Bahrain e con esperienze anche tra i professionisti. Tuttavia il 22enne ha dominato la contesa in lungo e in largo, denotando un sensibile salto di qualità ed imponendosi ai punti con verdetto unanime. A poco più di quattro mesi ...