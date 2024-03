Boxe | Angela Carini vince e si commuove per il papà | “L’ultimo km come voleva lui”

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha percorsokm. Al Preolimpico didi Busto Arsizio, le mancava una sola vittoria prima di staccare il pass per Parigi 2024 nella categoria dei 66kg e lei lo ha fatto d’autorità, superando nettamente 5-0 la capoverdiana Ivanusa Moreira. Dopo la vittoria su Kali, aveva parlato di “ultimo km” aggiungendo di voler chiarire il significato lunedì 11 marzo, giorno del match decisivo. Ora, ai microfoni della Federazione pugilato, ha svelato il riferimento, che affonda le radici al 2021, quandoaffrontò l’Olimpiade di Tokyo. Fu un anno difficile per l’atleta azzurra, che perse il padre gravemente malato. Ora la dedica è per lui: “Abbiamo percorsokm. Prima delle Olimpiadi di Tokyo, dissi a mio babbo che ero stanca, che gli allenamenti erano intensi. ...

