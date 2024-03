Boxe | Angela Carini giganteggia contro Moreira e porta un altro pass olimpico all’Italia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) BUSTO ARSIZIO – Continua la giornata magica per l’Italia al Predi. Dopo Diego Lenzi e Sirine Charaabi, anche(-66 kg) ha staccato ilper i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un match letteralmente dominato per la 25enne nativa di Napoli, che non ha lasciato scampo alla capoverdiana Ivanusa. Abbissale si è rivelata la differenza di tasso tecnico tra le due contendenti, con la campana che si è imposta nettamente ai punti con verdetto unanime (30-27 per tutti i giudici). Per l’azzurra si tratta della seconda partecipazione a cinque cerchi dopo quella di Tokyo 2020. In avvio di matchsi faceva subito sentire con un gancio destro, seguito da una combinazione destro-sinistro. L’africana provava a far valere il maggior allungo, ...