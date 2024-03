Boxe | Alessia Mesiano completa la giornata perfetta dell’Italia e si qualifica per le Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) BUSTO ARSIZIO – Bottino pieno per l’Italia nell’ultimadel Preolimpico diche si è svolto a Busto Arsizio (VA). Dopo Sirine Charaabi (-54 kg), Angela Carini (-66 kg) e Diego Lenzi (+92 kg), ancheha staccato il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella categoria dei pesi leggeri (-60 kg). La classe 1991 si è sbarazzata ai punti, e con verdetto unanime, della slovacca Miroslava Jedinakova. Si trattava della finale per il 3°-4° posto, che metteva in palio l’ultimo tagliando per la Francia previsto in questo torneo. Il primo round si rivelava il più complicato del match per la laziale. La slovacca andava ripetutamente a segno con un ficcante jab sinistro, sfruttando il maggiore allungo. Gradualmenteriusciva però a penetrare la guardia della pugile dell’Est ...