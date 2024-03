Boss in Incognito 2024 | puntata stasera 11 marzo | Urbani Tartufi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Torna con la nona edizionein, il docu-reality di Raidue adattamento italiano del format britannico “Undercover”, in cui un imprenditore si fa truccare per cambiare aspetto ed aggirarsi insospettato tra i dipendenti della sua azienda. Anche questa edizione è condotta da Max Giusti che, da qualche anno, non fa semplicemente il conduttore, ma affianca ilnel travestimento, fingendo anche lui di essere un dipendente per conoscere più da vicino le storie di chi lavora nell’azienda. Come sempre, alla fine dellailincontra i dipendenti che lo hanno aiutato nel corso della, per esprimere una valutazione e, in alcuni casi, cercare di aiutarli laddove abbiano bisogno di sostegno, o di dare loro il giusto riconoscimento per il lavoro ...

La prima puntata del 2024 di “ Boss in incognito”, condotta da Max Giusti su Rai 2, ha svelato la figura di Alessandro Condurro , protagonista di successo nel mondo della pizza. In qualità di general ... (nonsolo.tv)

Per la prima serata in tv, lunedì 11 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco 3”, con Luisa Ranieri. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Se vuoi morir”: ... (bergamonews)

"Boss in incognito" e il mondo dei tartufi: "Boss in Incognito" e il mondo dei tartufi: Secondo appuntamento con “Boss in Incognito” - il docu-reality condotto da Max Giusti, in onda lunedì 11 marzo alle 21.20 su Rai 2 - che racconta, insieme a una realtà aziendale italiana d’eccellenza, ...

"Boss in incognito" con Max Giusti, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni: "Boss in Incognito" con Max Giusti, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni: Il secondo appuntamento stagionale con "Boss in Incognito" riporta sullo schermo Rai 2 Max Giusti, conduttore del docu-reality che svela le vite dei dirigenti aziendali impegnati nel lavoro quotidiano ...

Max Giusti fa un salto in Umbria nell'azienda leader nella raccolta e trasformazione del tartufo nel mondo: Max Giusti fa un salto in Umbria nell'azienda leader nella raccolta e trasformazione del tartufo nel mondo: Dopo il buon riscontro di pubblico della prima puntata nella pizzeria Da Michele, seguita la settimana scorsa da 1.177.000 spettatori con uno share del 6,90%, Max Giusti torna stasera su Rai 2 con una ...