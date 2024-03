Borussia Dortmund | Sancho verso la permanenza | due opzioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Jadonè tornato ain prestito dopo l’esperienza negativa al Manchester United. Ora potrebbe restare Sono passate già tre stagioni da quando il Manchester United decise di investire 73 milioni di sterline per strappare Jadonal. Dall’epoca il cartellino del giocatore si è svalutato settimana dopo settimana complice un’esperienza inglese poco felice. Da lì l’idea di riportarlo aldove a livello di numeri non sta avendo una continuità clamorosa (un gol e due assist in otto gare), ma quantomeno ha ritrovato fiducia nei propri mezzi e probabilmente anche un po’ di serenità. Secondo il Daily Mail, il classe 2000 potrebbe infatti restare ancora in Bundesliga. Ci sono due possibilità come ci spiega il tabloid inglese ovvero o il ...