Borsa | Milano prosegue debole | nuovo tonfo di Tim

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ladi(-0,5%), in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affaridi Tim (-8%), dopo la conferma della guidance e integrazione della comunicazione del piano industriale, con il titolo che scende a 0,20 euro ai livelli di dicembre 2022. Lo spread tra Btp e Bund sale a 132 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,58%. Nel listino principale pesante anche A2a (-3%), dopo l'accordo con Enel (+0,6%) sulle attività di distribuzione in parte della Lombardia. Scivolano Amplifon (-2,7%) e Nexi (-2,3%). Vendite sulle banche dove Mps e Intesa cedono l'1,6%, Banco Bpm (-0,9%), Bper (-0,5%) e Unicredit (-0,2%). Seduta in flessione per Leonardo (-1,4%) e Pirelli (-1,3%). Giù Stm (-1%), dopo ildi Nvidia ed i timori sul ...

Seduta sulla parità per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dello 0,04% a 33.403 punti. (quotidiano)

La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue in calo , in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre si mette in mostra Tim (+1,7%), dopo il cda straordinario e ... (quotidiano)

A2A negativa in Borsa dopo acquisto rete Enel e in attesa del Piano: ...2 miliardi di euro del 90% di una società di nuova costituzione cui saranno conferiti gli asset di distribuzione elettrica di e - distribuzione (gruppo Enel ) della provincia di Milano (con ...

Piazza Affari debole con nuovo scivolone Tim. Bitcoin record oltre 71mila dollari: ...automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della Borsa di Milano, l'...

Borsa: Milano apre in calo dello 0,65%: Borsa: Milano apre in calo dello 0,65%: La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,65% a 33.185 punti.

Borsa Milano, apertura in calo, Tim non riesce a risollevarsi, giù banche: Borsa Milano, apertura in calo, Tim non riesce a risollevarsi, giù banche: In calo le banche mentre con l'indice di settore che perde l'1,7%, sottoperformando il comparto in Europa. In particolare Mps (BIT: BMPS) cede il 3,2%, Intesa Sanpaolo (BIT: ISP) il 2,3%, e Banco Bpm ...