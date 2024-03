(Di lunedì 11 marzo 2024) Ladi(+0,6%) prosegue in, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dallementre si mette in mostra Tim (+1,7%), dopo il cda straordinario e l'integrazione al comunicato sul piano industriale. Lo spread tra Btp e Bund sale a 131 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,57%. In fondo al listino A2a (-2,6%), dopo l'accordo con Enel (+0,9%) sulle attività di distribuzione in parte della Lombardia. Tra leinMps (-1,7%), Intesa e Bper (-1,5%), Banco Bpm (-1,4%), Unicredit (-1%). Vendite su Stm (-2,1%), con l'andamento del settore e le vicende legate a Nvidia. Seduta positiva per Iveco (+0,7%), Inwit (+0,7%), Saipem e Campari (+0,5%). Tra le società a minor capitalizzazione inla Juve (-1,4%), ...

Seduta sulla parità per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dello 0,04% a 33.403 punti. (quotidiano)

Seduta sulla parità per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dello 0,04% a 33.403 punti. (quotidiano)

Ultima giornata della settimana in leggerissimo calo per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in negativo dello 0,04% a 33.403 punti, l'Ftse all share in ribasso dello 0,06% a quota ... (quotidiano)

Borsa: Milano in calo con le banche, in luce Tim: Borsa: Milano in calo con le banche, in luce Tim: La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre si mette in mostra Tim (+1,7%), dopo il cda straordinario e ...

Borsa: l'Europa apre in calo, si guarda alle banche centrali: Borsa: l'Europa apre in calo, si guarda alle banche centrali: (ANSA) - Milano, 11 MAR - Avvio in calo per le Borse europee, in scia con l'andamento del mercato asiatico. Gli investitori si concentrano sull'inflazione negli Stati Uniti attesa per domani. Elemento ...

Borsa: Milano apre in calo dello 0,65%: Borsa: Milano apre in calo dello 0,65%: (ANSA) - Milano, 11 MAR - La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,65% a 33.185 punti. (ANSA).