Borsa | l' Europa resta debole con Wall Street | gas sotto 25 euro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le Borsepee confermano l'andamento fiacco con l'avvio dinegativo. Il mercato guarda soprattutto all'inflazione Usa, dato atteso domani. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede oltre un quarto di punto con il techvendita. A Milano (Ftse Mib -0,44% a 33.256 punti) Tim lascia sul terreno il 4%, nonostante l'integrazione al comunicato sul nuovo piano industriale. Bene Bper (+1,13%) ed Enel (+1%) che ha ceduto la distribuzione in parte della Lombardia ad A2a (-3%) che domani svela conti e piano. Tra le altre Piazze Londra perde lo 0,23%, Parigi lo 0,13% e Francoforte lo 0,54% . Lo spread tra Btp e Bund sfiora i 132 punti mentre il rendimento del decennale italiano si avvicina al 3,6%. Sul fronte delle commodity sono in calo tanto il petrolio (wti -1% a 77,1 dollari, brent -0,9% a ...

Le Borse europee proseguono fiacche in vista dell'avvio, anticipato alle 14:30, di Wall Street . L'attenzione degli investitori si concentra sull'inflazione negli Stati Uniti il cui dato sarà ...

