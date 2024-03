Borsa | l' Europa prosegue fiacca | tema centrale l' inflazione Usa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le Borse europee proseguono fiacche mentre restaildell'allentamento della politica monetaria. I mercati guardano a domani quando sarà reso noto il dato dell'negli Stati Uniti. Uno degli elementi che saranno valutati dalla Fed per il tagli dei tassi. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0944 sul dollaro. L'orola corsa con un rialzo dello 0,5% a 2.179 dollari l'oncia. L'indice stoxx 600 cede lo 0,5%. In calo Francoforte (-0,8%), Parigi (-0,4%), Londra (-0,2%) e Madrid (-0,1%). Gira in calo anche Lisbona (-0,2%), dopo le elezioni legislative con la vittoria dei conservatori di Alleanza democratica. I principali listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-2,2%), con i timori per il comparto dei semiconduttori e le vicende legate a Nvidia. Seduta in calo per le banche (-0,4%) e le ...

