(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - Il rimborso dida parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha "un impatto grandissimo" perché rende disponibile, "per la prima volta, un farmaco che è in grado di dimostrare la sua efficacia nei confronti di 3 condizioni cliniche diverse" ossia

Borghi (UniBo): "Efficace in 3 patologie dapagliflozin atteso da internisti": Borghi (UniBo): "Efficace in 3 patologie dapagliflozin atteso da internisti": Lo ha detto Claudio Borghi, professore ordinario di Medicina interna dell'università di Bologna, oggi a Milano, intervenendo a un incontro con la stampa. "In ambito internistico - spiega Borghi - è ...

GESESA SpA – PONTE, ANNULLATA L’INTERRUZIONE IDRICA NOTTURNA PREVISTA PER QUESTA SERA: GESESA SpA – PONTE, ANNULLATA L’INTERRUZIONE IDRICA NOTTURNA PREVISTA PER QUESTA SERA: La Gesesa informa che a seguito di un controllo dei livelli serbatoi e vista la breve durata dell’intervento di E- Distribuzione, è stata annullata la chiusura notturna preliminarmente prevista per ...

Come rimettersi in forma per l’estate: 5 metodi infallibili: Come rimettersi in forma per l’estate: 5 metodi infallibili: Per ritrovare la forma fisica per l’ estate non serve necessariamente un allenamento intensivo in palestra ma basta svolgere attività ed esercizi aerobici in modo costante, che aiutino a bruciare ...