Borghi | «Inter | tripla evoluzione! Difende come nessuno in Europa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha commentato il percorso dell’e la vittoria di Bologna.e modo dire unico ina detta sua.? Stefanoa Dazn non fa che esaltare la Beneamata: «L’è nettamente superiore a tutte le altre, perché ha una rosa molto forte, un allenatore che l’ha messa in campo in modo incredibile e che è partito questa stagione per sbranare il campionato. Quindi l’è troppo superiore a tutte. L’ha vinto contro la seconda più in forma del campionato senza Lautaro Martinez, Dimarco e Pavard. Vince con l’assist e il gol dei due difensori: un’tattica, tecnica e strategica. L’ci ha fatto vedere ...