Boom del partito di ultradestra Chega in Portogallo | festa al comitato elettorale

Alle elezioni in Portogallo i socialisti e il centro destra di Alleanza democratica hanno sostanzialmente pareggiato, ma i primi hanno riconosciuto la sconfitta e i secondi hanno già chiesto di ... (fanpage)

In Europa si giocava una partita molto importante, ed era quella relativa alle Elezioni in Portogallo . I risultati dicono che il Paese vira a destra e lo fa con il 29,4% dei voti raccolto da ... (ilgiornaleditalia)

Elezioni in Portogallo: virata a destra, ora c’è il rebus-governo: Elezioni in Portogallo: virata a destra, ora c’è il rebus-governo: Crollo dei socialisti, che perdono il testa a testa con i moderati di Alleanza Democratica e metà dei seggi in parlamento. Exploit degli estremisti di Chega, veri vincitori delle consultazioni con il ...

Calciomercato Lazio | Gudmundsson resta nel mirino: le ultime: Calciomercato Lazio | Gudmundsson resta nel mirino: le ultime: CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un finale di stagione importante per riconquistare un posto in Europa. Questo è l'obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri che attualmente occupa ...

Un'Italia senza bambini: Un'Italia senza bambini: "Le scuole chiudono e nei parchi giochi non c’è più nessuno". Così la civiltà si erode impercettibilmente, poi svanisce. Il viaggio di Paul Wood nel Belpaese ...