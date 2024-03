Bonus nido | al via le domande | rimborsi fino a 3 600 euro Chi può chiederlo e come

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sono aperte da oggi leper ilasilo2024. La richiesta può essere presentata dai genitori o dai soggetti affidatari del minore e deve essere inviata da chi effettivamente paga la retta. Si possono chiederea 11 mensilità dell’anno in corso e c’è tempo per farloal 31 dicembre. Se, invece, la richiesta riguarda il contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, a presentare la domanda deve essere il genitore o l’affidatario che convive con il bambino. Il contributo spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e può arrivarea 3mila. Qualora il bambino compisse i tre anni nel corso dell’anno, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto. I pagamenti avranno luogo a ...

