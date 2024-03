Bonus nido 2024 | domande al via Requisiti | pagamenti e scadenze

(Di lunedì 11 marzo 2024) Entra nel vivo il. E’ infatti attiva online la procedura di invio istanze per il contributo di frequenza degli asili. A comunicarlo il messaggio Inps 1024 datato 11 marzo. Il documento riguarda appunto le agevolazioni per la frequenza di asilipubblici e privati e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione per l’annoe mette nero su bianco l’apertura delleper quest’anno. Ledi contributo devono essere presentate entro il 31 dicembredal genitore o dal soggetto affidatario del minore. Esistono specifiche modalità di presentazione della domanda e di allegazione della documentazione richiesta, che deve ...

