Bonus Cultura 18App | la truffa da 140mila euro del libraio di Avellino | la denuncia partita da Vicenza

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2023 –delche ha permesso a una libreria didi intascare oltreraggirando ragazzi neodiciottenni vicentini che non riuscivano a usare i loro. È stata scoperta nei giorni scorsi dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza didopola ricezione di unapresentata da un neomaggiorenne. Il titolare della libreria in Campania con artifizi e raggiri era riuscito a conseguito indebitamente 144.160,55daierogati dallo Stato e riservati ai diciottenni. Un sito internet fuorviava i beneficiari I finanzieri di Arzignano () hanno ...

