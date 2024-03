Bonus anziani da 850 euro | ecco l' aiuto cumulabile per gli over 80 fragili | i requisiti Isee e come fare domanda

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un assegno di assistenza da 850al mese che verrà sommato all’indennità di accompagnamento (531,76), per un totale di circa 1.380: è cosiddetta “prestazione universale”, vale a dire la novità più eclatante del decreto attuativo che mira a fornire risposte concrete in merito alla riforma sull’assistenza agliin Italia e che oggi è al varo ufficiale in Consiglio dei...

l’assegno sarà revocato (ma l’indennità di accompagnamento resterà comunque) nel caso in cui non dovesse essere speso, come previsto dal decreto, per retribuire il lavoro di cura e assistenza svolto ... (ilsole24ore)

