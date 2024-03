Bombardamento a Khan Younis | muore l' icona del calcio palestinese Mohammed Barakat

La leggenda palestinese Barakat uccisa in un bombardamento: La leggenda palestinese Barakat uccisa in un Bombardamento: Tragedia in Palestina: in un Bombardamento di questa mattina è stato ucciso Mohammed Barakat, considerato uno dei migliori attaccanti palestinesi. Le bombe israeliane lanciate a Khan Younis hanno ...

Gaza, uccisa star del calcio palestinese: morto Mohammed Barakat: Gaza, uccisa star del calcio palestinese: morto Mohammed Barakat: Barakat, considerato uno dei migliori attaccanti palestinesi, è stato ucciso stamattina a Khan Younis in un Bombardamento israeliano che ha colpito la sua casa. Il 39enne ha segnato 114 gol in ...