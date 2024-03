Bologna | si ferma Zirkzee | c’è lesione | out 3-4 settimane

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilperde il suo giocatore più importante, Joshua. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina l’attaccante “hanno evidenziato unadi primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4”, si legge in una nota del club. Il calciatore olandese – costretto ad uscire nel secondo tempo del match contro l’Inter – salterà dunque certamente il match di venerdì sera al ‘Castellani’ contro l’Empoli. Nel frattempo il resto della squadra si è divisa in due gruppi: seduta di scarico per i titolari contro l’Inter, allenamento fisico e partitella per gli altri. SportFace.

