Bologna-Inter | offesa razzista a Dumfries dalle tribune | tifoso riprende tutto e reagisce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) E’ diventato virale il video in cui unsugli spalti del Dall’Ara, dove si disputava la sfida di Serie A tra, ha rivolto un’a Denzel, definendolo “scimmia”. Stavolta però qualcuno ha reagito, più precisamente un content creator, elitalo 33, che – rivolgendosi all’uomo che aveva urlato l’insulto – ha risposto “Ma cos’hai in testa?” Ilha provato a giustificarsi, salvo poi zittirsi. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, ilnon ha però preso provvedimenti poiché nessuno steward ha mosso alcuna segnalazione in merito a quel settore della tribuna. La civile e dottaComplimenti @fc1909 per questi “tifosi” pic.twitter.com/rvPfpVrnOa — ...