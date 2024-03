(Di lunedì 11 marzo 2024) Brutte notizie per Thiago Motta Non solo la sconfitta contro l'Inter, in casaarriva un'altra brutta notizia. Durante il match contro i nerazzurri si è fermatoche ha rimediato unmuscolare. Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante olandese hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro che

(Adnkronos) – Il Bologna perde Joshua Zirkzee per 3-4 settimane. L'attaccante si ferma per un problema muscolare e salterà la partita contro l'Empoli e probabilmente anche quella contro la ... (webmagazine24)

Bologna, infortunio per Zirkzee: Bologna, infortunio per Zirkzee: Non solo la sconfitta contro l'Inter, in casa Bologna arriva un'altra brutta notizia. Durante il match contro i nerazzurri si è fermato Zirkzee che ha rimediato un infortunio muscolare. Gli esami a cu ...

Zirkzee infortunato, l'esito degli esami: per quanto lo perde il Bologna: Zirkzee infortunato, l'esito degli esami: per quanto lo perde il Bologna: Bologna - Il Bologna perde la sua stella Joshua Zirkzee. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina l'attaccante " hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con ...

Per quanto tempo il Bologna dovrà rinunciare all'infortunato Joshua Zirkzee: Per quanto tempo il Bologna dovrà rinunciare all'infortunato Joshua Zirkzee: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...