Bologna | infortunio per Zirkzee | diagnosi e tempi di recupero

Il responso degli esami dopo l'infortunio: Zirkzee fuori almeno tre settimane: Il responso degli esami dopo l'infortunio: Zirkzee fuori almeno tre settimane: Il Bologna perde la sua stella Joshua Zirkzee. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina l'attaccante "hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di re ...