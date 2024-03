Bologna | infortunio per Zirkzee

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Non solo la sconfitta contro l’Inter, in casaarriva un’altra brutta notizia. Durante il match contro i nerazzurri si è fermatoche ha rimediato unmuscolare. Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante olandese hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro che terrà il calciatore out per le prossime 3-4 settimane. Questo il comunicato ufficiale del: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshuahanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane”.dovrà stare fermo circa un mesetto. Qualche settimana di riposo forzato per poi tornare a disposizione dei fantallenatori e di Thiago Motta; una brutta batosta ...

