(Di lunedì 11 marzo 2024) Tegola per ilche dovrà fare a meno per qualche settimana di Joshua.

Differenziato per Karlsson BOLOGNA - Brutta sorpresa alla ripresa degli allenamenti per il Bologna, che concluderà il suo 2023 con la trasferta di sabato a Udine. Uscito per infortunio durante la ... (ilgiornaleditalia)

Alexis Saelemaekers , ex giocatore del Milan , sarà costretto a saltare la gara del suo ritorno a San Siro per infortunio (pianetamilan)

Bologna, c'è lesione per Zirkzee: ecco per quanto sarà fuori: Bologna, c'è lesione per Zirkzee: ecco per quanto sarà fuori: Tegola per il Bologna. L`attaccante olandese si era fermato durante la gara con l`Inter e oggi, dopo aver sostenuto gli esami, ha avuto il responso, un brutto risveglio.

Zirkzee, adesso è allarme. Rischia di saltare Empoli per una lesione muscolare: Zirkzee, adesso è allarme. Rischia di saltare Empoli per una lesione muscolare: Oggi gli esami strumentali per capire la natura del problema dell’olandese. Joshua nel mirino ha la prima convocazione con la nazionale di Koeman.

Calcio: Bologna perde per un mese Karlsson per una distorsione: Calcio: Bologna perde per un mese Karlsson per una distorsione: Il Bologna perde nuovamente Jesper Karlsson: distorsione alla caviglia sinistra e 4 settimane di stop per il numero 10 svedese, che era già stato due mesi in infermeria per la lesione del collaterale ...