(Di lunedì 11 marzo 2024) Molte famiglie si trovano a dover affrontarespaventose, con il ritorno del prezzo del gas ai livelli pre-crisi. Una situazione che sta interessando numerosi clienti disul mercato libero. Si tratta di famiglie che, durante l’inverno, hanno ricevutomensili che possono arrivare fino a 5000 euro. Adiconsum ha segnalato questo problema, spiegando che finora oltre mille consumatori si sono rivolti agli sportelli dell’associazione per ricevere assistenza. Una problematica che si fa sentire maggiormente nelle regioni settentrionali, dove i consumi di gas sono più elevati a causa delle temperature più rigide. Prezzi quintuplicati causa l’aumento della tariffa al metro cubo Mauro Vergari, direttore dell’ufficio studi, innovazioni e sostenibilità di Adiconsum, spiega che si tratta di contratti che nei mesi precedenti, ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a quifinanza©

(Adnkronos) – Per il mese di febbraio 2024 , il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo che ha consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui è pari a 100,37 centesimi di euro per metro ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Per il mese di febbraio 2024 , il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo che ha consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui è pari a 100,37 centesimi di euro per ... (webmagazine24)

Bollette gas, rinnovi contrattuali alle stelle per Enel: l’azienda si dice disposta a rateizzare: Bollette gas, rinnovi contrattuali alle stelle per Enel: l’azienda si dice disposta a rateizzare: L’associazione Adiconsum segnala Bollette dell’Enel da migliaia di euro dopo i rinnovi contrattuali. La causa sono le proposte di rinnovo inviate via mail e mai lette, che prevedono ...

Bollette del gas, occhio alle fregature. I consigli di Adiconsum Mugello: Bollette del gas, occhio alle fregature. I consigli di Adiconsum Mugello: Nuova bufera sulle Bollette. Stanno arrivando in tutta Italia ondate di Bollette d’importo elevatissimo, sia per quanto riguarda l’energia elettrica, sia il gas. Sono molti i cittadini che si stanno r ...

Bollette folli del gas, casi da tutta Italia. Ma c’è chi ha sfidato Enel: “Ho ottenuto lo sconto, ma cambio”: Bollette folli del gas, casi da tutta Italia. Ma c’è chi ha sfidato Enel: “Ho ottenuto lo sconto, ma cambio”: Sono tantissime le segnalazioni sulle Bollette astronomiche del gas – in alcuni casi quadruplicate e oltre – arrivate a comaschi e non solo. In particolare, quelle del bimestre dicembre-gennaio hanno ...