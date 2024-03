Blu Basket ancora ko a Trieste | è la quinta sconfitta di fila

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Blu86-76 al termine di un match di sofferenza sempre condotto dai friulani. Protagonisti Brooks (25) e Ruzzier (21), tra i biancoblù vanno in doppia cifra Barbante (17), Harris (21 punti) e Sacchetti (10). Coach Valli oltre a Miaschi e Pacher non può disporre di Guariglia, ai box per un fastidio muscolare. Il quintetto iniziale è composto da Vitali, Harris, Pollone, Sacchetti e Barbante. Sull’altro fronte, Christian ha defezioni nel reparto lunghi (out Reyes e Vildera) e inizia con Ruzzier, Brooks, Filloy, Deangeli e Candussi. È una partenza lanciata quella di, con tre triple di Candussi e Brooks; rispondono prima Pollone e dopo Barbante, con due canestri consecutivi da sotto: 9-7 (3?). I locali iniziano tirando solo dalla lunga (4/5 da tre), poi attaccano l’area e mettono a segno il ...