Bitcoin sale a 72 000 dollari | spingono MicroStrategy e Trump

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilsopra i 72.000, portando al 70% il rialzo accumulato dall'inizio dell'anno. A spingere è il successo degli Etf nella criptovaluta e i nuovi acquisti di, società che compranell'ambito della sua strategia aziendale e che, fra le quotate, è quella che ha piùin portafoglio.ha annunciato di aver acquistato altri 12.000fra il 26 febbraio e il 10 marzo, per un totale di 821,7 milioni di. Le quotazioni beneficiano anche dell'apertura di Donaldche ha lasciato capire che non intende lanciare alcuna stretta sull'uso della criptovaluta.

