Bitcoin ancora record supera 72mila dollari | Ether sfonda 4 000

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (askanews) – Criptoasset di nuovo al galoppo in avvio di settimana, con ilche segna l’ennesimondo quota 72 mila. Le ultime spinte al comparto si sono innescate dopo che l’autorità di vigilanza sulla finanza della Gran Bretagna (Financial Conduct Authority) ha reso noto che non si opporrà a un eventuali richieste di quotazione di titoli legati alle criptovalute. Nel primo pomeriggio ilrisulta il rialzo del 3,20% a 71.695, dopo aver segnato un picco di seduta a 72.299. L’eum guadagna il 3,44% a 4.038, sui massimi dal dicembre 2021, il Litecoin balza del 7,70% a 95,12. L'articolo proviene da Ildenaro.it.