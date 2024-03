Biotech | tutti gli asset del primo Tavolo per l’internazionalizzazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si è riunito per la prima volta il 6 marzo ildi lavoro perdel settore delle biotecnologie, presentato il 14 novembre dello scorso anno alla Farnesina, in occasione della conferenza “Italia-Stati Uniti: Cooperazione internazionale sulle Biotecnologie emergenti e le scienze della vita”. LO SCOPO DELIlnasce con lo scopo di realizzare un’analisi approfondita del settore biotecnologico nazionale al fine di individuare le leve competitive su cui basare un piano strategico perdel comparto, favorendo sia la crescita interna che la protezione deglinazionali, ma anche l’attrazione degli investimenti esteri. TAJANI:VOLANO PER LA CRESCITA “Con più di 800 imprese, 14mila addetti, oltre 13 ...