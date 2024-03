Biometano in rete insieme al gas Il progetto Twist di Gruppo Estra

(Di lunedì 11 marzo 2024) CON IL SUO DICIANNOVESIMO posto nella graduatoria delle imprese italiane operanti nel settore della produzione energetica, ilè riconosciuto fra le realtà più attente al clima e all’impatto ambientale delle proprie attività. Lo stabilisce una ricerca recentemente elaborata dall’istituto Statista: la classifica, giunta quest’anno alla terza edizione, analizza il valore delle emissioni dirette (cosiddetto ‘scope 1’) e indirette (‘scope 2’) di anidride carbonica, totalizzate dalle imprese, in relazione al loro fatturato, nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022. Attivo soprattutto nel centro Italia - in comparti quali la vendita e distribuzione di gas naturale, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico - ilsi è piazzato al 19esimo posto tra le imprese del ...

