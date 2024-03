Binaghi | “Grandi chance di portare in Italia le Finals di Coppa Davis”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dopo le Atp, anche quelle diin. Ci crede il presidente Fitp Angelo, intervenuto oggi in una conferenza stampa a Palazzo Vecchio a Firenze: “Siamo in cerca di qualunque competizione di alto livello che possa da una parte essere una forma di ulteriore promozione per il nostro sport e dall’altra dare una grande opportunità ai nostri giocatori di giocare in casa così come è successo alle ultime Atpcon Sinner. Siamo in attesa che la Federazione internazionale emani un bando, credo che sia una questione di poco tempo. Noi parteciperemo con massima determinazione, ne abbiamo parlato anche con il governo. Credo che possa essere un’occasione straordinaria per la nostra Nazionale, abbiamo le risorse, abbiamo l’entusiasmo, abbiamo anche le capacità ...