Billie Eilish vince il suo secondo Oscar per la canzone di Barbie

(Di lunedì 11 marzo 2024), a soli ventidue anni, ha vinto il suoper la Migliororiginale con l'intensa ballad What Was I Made For?, brano tratto dalla colonna sonora didi Greta Gerwig, l'unica statuetta vinta su otto nominations per il film campione d'incassi del 2023 (1,44 miliardi di dollari guadagnati). Nel 2022aveva vinto lo stesso prestigioso premio per No time to die, tema portante dell'omonimo film, l'ultimo della lunga saga su James Bond. Nella serata di ieri che ha visto il trionfo di Oppenheimer di Christopher Nolan, con settevinti su tredici nomination, compreso quello per la Migliore colonna sonora originale, l'unica gioia per i produttori e per la regista del filmè arrivata dalla ...

