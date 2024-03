Billie Eilish | secondo trionfo agli Oscar | stavolta per la canzone del film Barbie

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024)Premioperche aggiudica la nomination della migliororiginale per il brano What Was I Made For?, tratto dalla colonna sonora diDopo il Grammy Award vinto,e FINNEAS si aggiudicano anche il Premiocon What Was I Made For? come MigliorOriginale. Il brano, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, è tratto dalla colonna sonora delcampione d’incassi, diretto da Greta Gerwig. What Was I Made For? rappresenta la seconda vittoria diAcademy Awards, dopo il Premiovinto per la migliororiginale No Time ...