BigMama presenta ufficialmente la sua nuova compagna | “Sono fidanzata con lei”

BigMama presenta il suo primo album "Sangue": "Dal catcalling al tumore, canto il dolore e il mio riscatto": BigMama presenta il suo primo album "Sangue": "Dal catcalling al tumore, canto il dolore e il mio riscatto": Debutto discografico della rapper, protagonista della 74esima edizione del Festival di Sanremo con "La rabbia non ti basta".

BigMama presenta 'Sangue' fra "rabbia, dolore e riscatto": BigMama presenta 'Sangue' fra "rabbia, dolore e riscatto": Si tratta del primo album della rapper, in uscita il prossimo 8 marzo. "Le persone mi raccontano le loro storie e mi dicono che le mie parole li hanno aiutati" ...

BigMama presenta ‘Sangue’: “Canto dolore e riscatto”: BigMama presenta ‘Sangue’: “Canto dolore e riscatto”: "Una come me serviva proprio nel panorama musicale italiano, in tv in particolare penso sia giusto dare spazio anche a personaggi non conformi agli standard".