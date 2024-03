BigMama | il discorso all’Onu sul bullismo | “Per una persona come me sognare era inutile”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Marianna Mammone, oggi nota, ha recentemente portato il suo emozionante messaggio contro ilfino al prestigioso Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York, dove ha affascinato e commosso duemila giovani provenienti da tutto il mondo.parla alle Nazioni Unite Nel cuore delle sue parole, l’artista ha svelato una vita segnata dal costante sentimento di essere “sbagliata”. Ha condiviso la sua lotta contro i pregiudizi superficiali che circondavano il suo aspetto fisico, descrivendoqueste etichette avessero influenzato profondamente la sua adolescenza, saturandola diverbale e fisico. Con una sincerità disarmante, la rapper ha raccontato di aver trovato nella musica un rifugio, un modo per esprimere la sua rabbia e il suo dolore. Ha ...

