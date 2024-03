BigMama il compleanno più bello | “Sono innamoratissima della mia prima vera fidanzata”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 E’ stata una delle protagoniste del recente Festival di Sanremo. Una di quelle che continua a cavalcarne l’onda e che vuole riuscire ad andare il più lontano possibile. Al di làmusica. Perché perla sua passione è anche una missione contro ci pregiudizi, l’odio sociale, la piaga degli haters che imperversano sui social. La cantante si è raccontata a Verissimo, ribadendo che “La mia missione è essere da esempio per i giovani. Iostata vittima di bullismo da sempre nonmai stata magra e addirittura mi tiravano le pietre”. Marianna Mammone, il vero nome di, sta godendosi la sua rivincita, visto che da piccola ha tenuto per sé quel che l’angosciava, che la faceva soffrire profondamente: “Sto vivendo la mia vita al meglio e questa è la ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a dayitalianews©

Signore e signori: BigMama, la queer queen del rap: Signore e signori: BigMama, la queer queen del rap: Marianna Mammone in arte BigMama oggi compie 24 anni e solo due giorni fa ha pubblicato il suo primo album, "Sangue". Ma il suo percorso discografico di una certa compiutezza è iniziato nel 2022 quand ...

BigMama firma "Sangue", suo album di debutto a Napoli: BigMama firma "Sangue", suo album di debutto a Napoli: A Sanremo (e non solo) è stata testimonial della body positivity contro il body shaming, BigMama ne ha parlato anche all'Onu a New York un paio di settimane fa davanti a duemila liceali da tutto il ...

BigMama: l'intervista integrale: BigMama: l'intervista integrale: Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...