Biden | dolore di Gaza in cima a pensieri

(Di lunedì 11 marzo 2024) 10.20 In una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca per l'inizio del Ramadan, il presidenteassicura: "Mentre i musulmani si riuniscono in tutto il mondo per interrompere il digiuno, la sofferenza del popolo palestinese sarà inaidi molti. E' inai miei". "Il mese sacro è un momento di riflessione e rinnovamento -prosegue- Quest' anno arriva in un momento di immenso. Asono stati uccisi più di 30mila palestinesi, la maggior parte civili, tra cui migliaia di bambini".