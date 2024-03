Biden | ' sofferenza dei palestinesi in cima a miei pensieri'

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Mentre i musulmani si riuniscono in tutto il mondo nei prossimi giorni e settimane per interrompere il digiuno, ladel popolo palestinese sarà inaidi molti. E' inai mie": così il presidente Usa Joein una dichiarazione diffusa nella notte dalla Casa Bianca per l'inizio del Ramadan. "Il mese sacro è un momento di riflessione e rinnovamento - prosegue - Quest'anno arriva in un momento di immenso dolore. La guerra a Gaza ha inflitto terribili sofferenze al popolo palestinese. Sono stati uccisi più di 30.000, la maggior parte dei quali civili, tra cui migliaia di bambini".

