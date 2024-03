Biden al Papa | Pace dipende da Mosca

(Di lunedì 11 marzo 2024) 18.00 "Il presidenteha grande rispetto perFrancesco e si unisce a lui nelle preghiere per lain Ucraina che potrebbe essere raggiunta se la Rusia decidesse di mettere fine a questa guerra ingiusta e non provocata e ritirasse le sue truppe dal territorio ucraino". Così il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa. "Sfortunatamente continuiamo a non vedere alcun segno chevoglia mettere fine a questa guerra e per questo siamo impegnati a sostenere Kiev nella sua difesa contro l'aggressione russa".

Roma, 29 gennaio 2024 – Si aggrava la tensione in Medio Oriente dopo l’attacco a un avamposto statunitense tra Siria e Giordania: ormai il conflitto è sull’orlo di un’escalation. Tre soldati ... (quotidiano)

"Il presidente Biden ha grande rispetto per Papa Francesco e si unisce a lui nelle preghiere per la pace in Ucraina che potrebbe essere raggiunta se la Russia decidesse di mettere fine a questa ... (quotidiano)

'Biden rispetta il Papa ma la pace dipende da Mosca': 'Biden rispetta il Papa ma la pace dipende da Mosca': "Il presidente Biden ha grande rispetto per Papa Francesco e si unisce a lui nelle preghiere per la pace in Ucraina che potrebbe essere raggiunta se la Russia decidesse di mettere fine a questa guerra ...

Ucraina, dopo le parole del Papa interviene Biden: "Rispetto Francesco ma la pace dipende da Mosca": Ucraina, dopo le parole del Papa interviene Biden: "Rispetto Francesco ma la pace dipende da Mosca": "La pace in Ucraina potrebbe essere raggiunta se la Russia decidesse di mettere fine a questa guerra ingiusta e non provocata e ritirasse le sue truppe" dice un portavoce del Consiglio per la sicurezz ...

Le due guerre di Biden e del Papa: Le due guerre di Biden e del Papa: Le due diverse letture della crisi hanno preso corpo davanti a noi a poche ore di distanza l’una dall’altra, impersonate da Papa Francesco e da Joe Biden ...