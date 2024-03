Bibbiena | lista civica obiettivo comune | 50 incontri nel territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – Lae il suo capogruppo Filippo Vagnoli attuale Sindaco di, hanno iniziato da mesi un lavoro importante, che ha portato non solo ad ampliare il gruppo con l’inserimento di tante nuove persone e di giovani interessati, ma anche a definire i prossimi passaggi prima delle elezioni amministrative di giugno. L’approccio seguito, anche in questa tornata elettorale, dal gruppo civico che sostiene Vagnoli, è quello della consultazione e della raccolta di idee progettuali partendo dai cittadini stessi. Vagnoli commenta: “Il nostro programma elettorale, come accaduto anche nel passato, non sarà un documento che mette insieme idee preconfezionate. Siamo un gruppo civico e come tale non abbiamo input dall’alto, ma li cerchiamo piuttosto dal basso ovvero ...