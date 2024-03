Biasin | «Barella? Stupido indicarlo il cattivo della Serie A Ricordo un precedente!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 11 marzo 2024) Fabriziodifende Nicolòdalle polemiche dopo Inter-Genoa. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, spiega perché l’Italia dovrebbe essere meno dura col calciatore nerazzurro. POLEMICA – Fabrizioanalizza la situazione creatasi intorno a Nicolòdopo il rigore di Inter-Genoa: «Polemica social su? In questo caso si è andati oltre perché ci sono stati anche titoli di giornali e di quotidiani che hanno evidenziato quello che sicuramente è stato un errore di. Perché per me il contatto c’è ed è normale che lui cada. Ma non è normale che uno si rotoli a dismisura. Cosa che lui ha fatto e prima di lui altri 150 calciatori e dopo di lui capiterà ad altri 100. Il fatto cheabbia chiesto scusa pubblicamente è una cosa che ...