Bianco | Farioli | Possanzini | tre allenatori cresciuti con De Zerbi che si stanno affrancando

Verso Venezia-Bari, Iachini contro il suo passato: quel triennio in Laguna: Verso Venezia-Bari, Iachini contro il suo passato: quel triennio in Laguna: Domani, con fischio d’inizio alle 16.15, il Bari giocherà in quel di Venezia una partita fondamentale per la sua stagione, che, a dieci giornate dal termine della regular season del torneo cadetto, ...

LaLiga, le formazioni ufficiali di Barça-Maiorca: Lewandowski in panchina a 4 giorni dal Napoli: LaLiga, le formazioni ufficiali di Barça-Maiorca: Lewandowski in panchina a 4 giorni dal Napoli: Editoriale di Andrea Losapio Daniele De Rossi è il nuovo Xabi Alonso La Roma è meravigliosa, da Monza al Brighton. Lukaku e Dybala valevano 100 milioni pochi anni fa, i Friedkin dovrebbero ...

L'importanza di chiamarsi Gundogan: il centrocampista sempre presente nel Barça di Xavi: L'importanza di chiamarsi Gundogan: il centrocampista sempre presente nel Barça di Xavi: Che Barça sarebbe senza Ilkay Gundogan Verrebbe da chiederselo analizzando le prestazioni e le volte in cui è stato impiegato il centrocampista.