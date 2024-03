Bianca Balti regala il social freezing a sua figlia | “Così non ci pensi più | ti fai la tua vita e quando vuoi sei pronta” Ecco di cosa si tratta e come funziona

(Di lunedì 11 marzo 2024) Per ora è solo una promessa. Ma di quelle che non si dimenticano, soprattutto crescendo., modella e volto di brand internazionali di moda e luxury, ha deciso che farà a suaMatilde, 17 anni, un regalo davvero speciale. Quale? A rivelarlo è lei stessa su Instagram. Con molta naturalezzase fosse tutto all’ordine del giorno nei regali da mamme a figlie: “Ho detto a miacompi 21 anni ti regalo ilnon cipiù, ti fai la tuauna gravidanza hai già tutto il necessario”. Cos’è il? E’ la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale. ...

