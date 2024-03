Betis | Dal carattere indomabile di Chimy alla sferzata del record

(Di lunedì 11 marzo 2024) 2024-03-11 02:01:23 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Callora ilfirmato nello scorso mercato invernalevila Conosceva perfettamente ildell’argentino. Il suo calcio, la sua personalità, la sua insistenza offensiva stanno dando soluzioni offensivesquadra. Pellegrini. Ma il cileno, che lo ha sostituito sette giorni fa contro il Atletico perché c’era il serio rischio che finisse espulso, lo ha visto stasera, prima della Villarrealun’inutile protesta dell’attaccante ha rovinato la possibilità ai Biancoverdi di giocare in superiorità numerica nell’ultima mezz’ora di gioco. Lui Chimi colpo Alberto Moreno con il braccio quando la squadra del “sottomarino” si è messa sulla sua strada e ha commesso un fallo. Un ...

Le partite di oggi, domenica 10 marzo 2024 - Calciomagazine: ... rappresentata dal Bologna e distante 4 lunghezze. C'è però da considerare che il quinto posto ... rispettivamente, in programma Alaves - Rayo Vallecano, Las Palmas - Athletic Bilbao e Betis - ...

Calcio in tv oggi: programma del 10 marzo 2024 - Calciomagazine: I bianconeri, dopo il 2 - 1 rimediato a Napoli, sono secondi, - 15 dall'Inter e a +1 dal Milan. I ...SKY SPORT (canale 255) Virtus Francavilla - Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) 21.00 Betis ...

Il post sessista del preside sulla guardalinee ferita: “Meglio se faceva le tagliatelle, il calcio non è per donne”: Il post sessista del preside sulla guardalinee ferita: “Meglio se faceva le tagliatelle, il calcio non è per donne”: Il commento condiviso sui social dal dirigente scolastico, Paolo Auricchia, del Liceo Viesseux di Imperia solleva un polverone di polemiche ...

Liga: il Girona si riprende il secondo posto, Atletico ko prima dell'Inter: Liga: il Girona si riprende il secondo posto, Atletico ko prima dell'Inter: Nella ventottesima giornata di Liga, il Girona batte 2-0 l'Osasuna grazie ai gol di Portu (13') e Savio (86') e si riprende il secondo posto in classifica, sorpassando il Barcellona. Brutta sconfitta ...