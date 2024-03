Berrettini | la Satta è solo un ricordo | chi è la nuova fiamma

(Di lunedì 11 marzo 2024) Matteo, oramai Melissaè solamente un: chi è ladel tennista? Solamente qualche settimana fa, prima che Chiara Ferragni e Fedez prendessero le prime pagine nel mondo del gossip, si parlava solamente della fine della storia d’amore tra Matteoe Melissa. Il rapporto tra i due, infatti, si è definitivamente rotto. La conferma prima dello sportivo e poi della showgirl televisiva. Proprio quest’ultima, successivamente alla notizia, si è dovuta difendere dai commenti orribili degli haters che l’avevano etichettata come il “male” dinelle sue prestazioni sportive. Non: anche “sex addict” dai tabloid stranieri. Melissae Matteo ...

Dopo la conferma ufficiale della fine della sua storia d’amore con Melissa Satta , sembra che Matteo Berrettini abbia già voltato pagina. Il tennista, infatti, è stato avvistato in compagnia di ... (dailynews24)

dopo la rottura con Melissa Satta , Matteo Berrettini sembrerebbe aver ritrovato l’amore. Il tennista romano è stato legato all’ex velina di Striscia la notizia per circa un anno, precisamente da ... (isaechia)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a cityrumors©

Matteo Berrettini dopo Melissa Satta è in love con l’ex fidanzata di Ultimo: Matteo Berrettini dopo Melissa Satta è in love con l’ex fidanzata di Ultimo: Matteo Berrettini dopo Melissa Satta è in love con l'ex fidanzata di Ultimo. Lo scoop è stato diffuso dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Berrettini 'paparazzato' con la ex di Ultimo: nuova fiamma dopo Melissa Satta: Berrettini 'paparazzato' con la ex di Ultimo: nuova fiamma dopo Melissa Satta: Dopo aver chiuso la sua relazione con la showgirl, il tennista romano è stato visto in compagnia della influencer Federica Lelli: tutti i dettagli ...

Un altro amore per Matteo Berrettini Chi è la nuova fiamma del tennista: Un altro amore per Matteo Berrettini Chi è la nuova fiamma del tennista: Dopo l'addio a Melissa Satta Matteo Berrettini è stato visto con un'altra donna: ecco chi è la nuova fiamma del tennista ...