Bergomi ricorda | «Un confronto scorso anno per cambiare l’Inter»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Giuseppeun episodio delloche ha portatoin modo chiaro. Su Sky Sport gli aneddoti su un– Beppelobene: «Inzaghi è cresciuto anche perché c’è stato un. Iltra allenatore, società e giocatori. Tutti insieme loiniziato a ragionare una partita alla volta e hcominciato a vincere e scalare fino al quarto posto. Si sono qualificati in Champions League, sono arrivati in finale e hcontinuato. Da quest’è forte sia a destra che a ...

Morto Brehme, da Bergomi a Zenga la commozione degli ex compagni: Bergomi su Brehme: "Un compagno vero" . Aldo Serena ricorda Brehme: "Generoso e altruista" . Il calcio tedesco rende omaggio ad Andy Brehme . Walter Zenga omaggia Andy Brehme: addio 'shazzy'. Il ...

Serata per Gianluca Vialli a Genova: l'aneddoto di Bergomi, il grande rimpianto di Mancini: Il Governatore Toti ricorda Gianluca Vialli . Bergomi: fu ad un passo dall'allenare l'Italia . Pessotto: Luca punto di riferimento per la Juventus . Mancini: mi spiace non sia diventato presidente ...

Lazio, Bergomi: "Maignan - Castellanos come fa a non essere rigore": Lazio, Bergomi: "Maignan - Castellanos come fa a non essere rigore": Sintetica e chiarissima la risposta di Beppe Bergomi: "Come fa a non essere calcio di rigore quello di Maignan su Castellanos".

Bergomi: «Ho visto una Juve coraggiosa, col Napoli meritava di più»: Bergomi: «Ho visto una Juve coraggiosa, col Napoli meritava di più»: Bergomi al Club di Sky Sport ha analizzato a caldo la prestazione offerta dalla Juve col Napoli. Bergomi – «Per occasioni che ha avuto la Juve e per come ha interpretato la partita, la Juve meritava ...

Bergomi su Brehme: “Unico in campo ma anche come amico. Ricordo ancora quando…”: Bergomi su Brehme: “Unico in campo ma anche come amico. Ricordo ancora quando…”: Il ricordo di Beppe Bergomi per Brehme, scomparso ieri all'età di 63 anni: "Portò tutto con gioia, un grande amico" ...