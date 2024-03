Bergamo | l’acqua e le nuove sfide | al via dal 21 marzo ‘WaterWeek’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 mar. (Adnkronos) – Dalla sorgente, dove tutto ha inizio, alleimposte dai mutamenti climatici. Un viaggio proiettato verso il futuro, che vuole indagare anche il passato per migliorare il presente. Un cammino educativo e conoscitivo che pone l?accento su cambiamenti eche riguardano tutti: addetti ai lavori, comunicatori e cittadini di ogni età, anche studenti. È ambiziosa l?idea che anima la nuova edizione di WaterWeek 2024 organizzata da Uniacque, gestore del sistema idrico integrato della Provincia di, in collaborazione con Ape, Università degli Studi die Water Alliance. Dedicata, non a caso, al ‘futuro’.“L?edizione 2024 della WaterWeek prosegue il dialogo e il confronto sui temi affrontati nelle edizioni precedenti e propone un ampio calendario di iniziative, pensate per ...