Benevento tra le top 20 per incremento dello stock di imprese nel decennio | le reazioni

Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento è atteso domani dalla terza partita in una settimana. Al “Ciro Vigorito” arriverà il Messina (ore 18:30), squadra che naviga ai margini della zona playoff. I ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minuti“Nella mia qualità di consigliere comunale del gruppo ‘Prima Benevento – afferma Rosetta De Stasio in una nota – ho presentato un’interrogazione agli Assessori ai Lavori ... (anteprima24)

Quattro uomini sono indagati a vario titolo per tortura, sequestro di persona e rapina: avrebbero sequestrato e seviziato per ore tre giovani (uno dei quali minorenni) in un appartamento di Benevento (ilgiornale)